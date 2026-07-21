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21 июля 2026 в 19:03

Чеснок пролежит до весны: как без ошибки определить идеальное время для уборки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Слишком ранняя или поздняя уборка чеснока может испортить весь урожай. Недозрелые головки плохо хранятся, а перезревшие начинают распадаться на зубчики. Поэтому ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние самого растения.

Осмотрите ботву чеснока. Нижние 2-3 листа должны полностью пожелтеть и подсохнуть, а верхние 3-4 листа — оставаться зелеными. Если высохла вся ботва, вы могли немного опоздать со сбором урожая.

Если остаются сомнения, выкопайте одну головку для проверки. Разрежьте ее поперек: плотные зубчики без пустот между оболочкой и мякотью говорят о том, что чеснок готов к уборке. Если появились зазоры, лучше оставить его в земле еще на 5–7 дней.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что внимательный осмотр растений помогает избежать ошибок при уборке. После выкапывания обязательно просушите чеснок в хорошо проветриваемом месте 7–10 дней — так он будет храниться гораздо дольше.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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