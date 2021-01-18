Навальный будет находиться под арестом в СИЗО Зеленограда

https://static.news.ru/photo/c6d35748-59ac-11eb-9cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционный политик Алексей Навальный будет находиться под стражей в зеленоградском следственном изоляторе № 12. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев.

Навального везут в СИЗО № 12 в Зеленограде, — сообщил «Интерфаксу» Мальцев.

Он уточнил, что в этом СИЗО Навальный будет находиться на карантине сроком до двух недель. За это время его протестируют на коронавирус, обследуют на предмет выявления хронических заболеваний, а также при его согласии с ним побеседует психолог.

После этого политика переведут либо в общую камеру, либо в другое СИЗО Москвы.

Как писал NEWS.ru, 18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках, куда его доставили из Шереметьево.

17 января оппозиционера, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.

Во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.