Население Москвы сократилось впервые за 28 лет

https://static.news.ru/photo/7c06a5c2-686f-11eb-a208-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году население российской столицы сократилось почти на 42 тысячи человек. Эта цифра оказалось максимальной за всю 30-летнюю историю наблюдений.

По данным на 1 января 2021 года постоянное население Москвы составило 12 636 312 человек — почти на 42 000 меньше, чем годом ранее. Число жителей столицы сократилось впервые с 1992 года, при этом по масштабам падение численности оказалось максимальным за всю историю наблюдений, — сообщает Forbes со ссылкой на данные Росстата.

Ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян рассказал, что население Москвы прирастает в основном за счёт приезжих из других регионов страны и убыль могла образоваться из-за сокращения этого притока. При этом Росстат, по его словам, учитывает только людей, получивших официальную регистрацию на девять месяцев и более.

Также эксперт предположил, что часть людей в прошлом году могли отложить переезд в столицу из-за локдауна по случаю пандемии, ещё часть не регистрировались по месту жительства или пребывания, а у ранее зарегистрированных могли закончиться сроки прописки.

При этом, по данным статистики, население Подмосковья в прошлом году увеличилось на 22 463 человека, хотя ранее ежегодный прирост превышал 90 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, в России продолжает расти естественная убыль населения. Причём в этом году показатели уже превысили уровень более чем десятилетней давности. Это связано с провалом в рождаемости, преобладанием пожилых людей над молодёжью и обусловленной пандемией коронавируса избыточной смертностью, полагают эксперты. В целом за 2020–2021 годы количество россиян может уменьшиться на 1,3 млн человек. По данным Росстата за январь — ноябрь, естественная убыль населения составила 574,8 тысячи человек: родилось 1,3 млн человек при 1,88 млн умерших. За аналогичный период прошлого года убыло 285,6 тысячи человек.