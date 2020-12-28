Эксперты: убыль населения России в 2020–2021 годах составит 1,3 млн человек

В России продолжает расти естественная убыль населения. Причём в этом году показатели уже превысили уровень более чем десятилетней давности. Это связано с провалом в рождаемости, преобладанием пожилых людей над молодёжью и обусловленной пандемией коронавируса избыточной смертностью, полагают эксперты. В целом за 2020–2021 годы количество россиян может уменьшиться на 1,3 млн человек. Какие меры нужно принять для выправления ситуации, выяснял NEWS.ru.

По данным Росстата за январь — ноябрь, естественная убыль населения составила 574,8 тысячи человек: родилось 1,3 млн человек при 1,88 млн умерших. За аналогичный период прошлого года убыло 285,6 тысячи человек.

Таким образом, цифры за неполный текущий год уже превысили показатели 2007 года (-470 тысяч человек). Стоит отметить, что именно в этот год в России ввели материнский капитал для поддержки рождаемости.

По итогу года естественная убыль населения может составить 650 тысяч человек. Об этом NEWS.ru рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

По его словам, негативная тенденция сохранится и в 2021 году. В результате количество коренных жителей страны сократится ещё на такое же число. Таким образом, за два года убыль будет на уровне 1,3 млн человек.

На статистику не могли не повлиять пандемия коронавируса и дезорганизация системы здравоохранения на её фоне. Однако в основном негативная динамика обусловлена провалом в рождаемости и превалированием престарелого населения над молодым, полагает Крупнов.

Это процесс, который, с одной стороны, обозначает очередную демографическую яму, а с другой стороны — устойчивое вымирание в стране. Это связано прежде всего с падением рождаемости, а не с тем, что как-то смертность скакнула. У нас обвальное падение рождаемости с 2016 года, и оно будет усиливаться. Кроме того, у нас возрастная пирамида перевёрнута — молодых людей меньше, чем пожилых. Открытое вымирание в стране идёт с 1992 года, и если не принимать чрезвычайных мер, ситуация будет усугубляться. В итоге к концу столетия нас останется половина. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

В настоящее время в России власти оказывают материальную поддержку семьям с детьми. Например, родители могут получить материнский капитал. В 2021 году размер выплаты вырастет до 483 882 рублей на первого ребёнка и до 639 432 рублей на второго. Однако эти меры не переломят ситуацию, считает эксперт. К середине 2020-х годов население страны может убывать по миллиону в год, заключил Крупнов.

По данным Росстата на 2020 год, численность населения России составляет 146,7 млн человек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно 1,5 трлн рублей в год

Для увеличения рождаемости и снижения смертности в России власти запустили нацпроект «Демография». Он рассчитан на 2019–2030 годы и включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни». Общий бюджет нацпроекта за шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

При помощи нацпроекта власти планируют, в частности, увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет, снизить смертность людей старше трудоспособного возраста, увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7 ребёнка на одну женщину и долю систематически занимающихся спортом россиян до 55%.

Меры поддержки семьей с детьми помогут сгладить негативные тенденции в рождаемости, отметил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Нацпроект «Демография» же позволит как минимум сбалансировать ситуацию и удержать её от более драматичного сценария.

Чтобы кардинально решить проблему, нужно использовать опыт Сахалинской области, уверен Шеин. За последние годы суммарный коэффициент рождаемости в регионе достиг почти двух детей на женщину. Тогда как население там в основном городское и состоит из представителей европейских народов. Таким образом, исключается влияние на картину национальных традиций, связанных с большой семьёй.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако распространение сахалинской практики на общероссийский уровень потребует куда более серьёзных трат бюджета, чем в настоящее время.

На Сахалине суммарный коэффициент рождаемости сегодня выше, чем, например, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане или Башкирии. Если при этом мы посмотрим те финансовые издержки, которые нёс Сахалин на душу населения, и постараемся их экстраполировать на российский уровень, это означает, что совокупные затраты на поддержку рождаемости — для того, чтобы мы могли произвести сахалинскую практику, — должны уйти на отметку 1,5 трлн рублей в год. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В Сахалинской области меры поддержки рождаемости включают региональный материнский капитал, выплаты около 17 тысяч рублей в месяц многодетной семье, а также возможности решения бытовых задач вроде бесплатной аренды детских принадлежностей. Например, автокресел и детских кроваток.

Пока что воспроизводство населения без учёта Сахалина происходит в трёх регионах России: Чечне, Алтае и Республике Тыва, добавил Шеин. Во всех остальных субъектах текущая рождаемость в перспективе не компенсирует уход из жизни нынешнего поколения.