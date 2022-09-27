Напавший на школу в Ижевске был сторонником идеологии «Колумбайна»

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Совершивший вооруженное нападение на школу № 88 в Ижевске Артем Казанцев был сторонником идеологии «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена), сообщили ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, после изучения компьютера молодого человека правоохранители установили, что он также долгое время увлекался агрессивными компьютерными играми.

Первоначальное изучение его электронных носителей говорит о том, что он приверженец идеологии «Колумбайна», — заявила Петренко.

Ранее стало известно, что к двум пистолетам, которые применял нападавший во время стрельбы, были привязаны самодельные брелки. В один из них были вплетены имена «Эрик» и «Дилан». На втором брелке фигурирует надпись «Колумбайн».

Эрик Харрис и Дилан Клиболд совершили массовое убийство учеников в школе «Колумбайн» в штате Колорадо 20 апреля 1999 года. После этой трагедии школьных стрелков начали называть «колумбайнерами».

26 сентября в полицию поступил звонок о стрельбе в школе Ижевска. Казанцев в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. После нападения Казанцев покончил с собой.

При нем было найдено более десятка магазинов с патронами, на некоторых из них была нанесена надпись «Ненависть!». В предсмертной записке Казанцев написал, что готовил нападение на школу более года. В результате его нападения на учебное заведение погибли 17 человек, 11 из них — дети.