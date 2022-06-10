СМИ: над Севастополем сработало ПВО, сбит неизвестный объект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Севастополем сработала система противовоздушной обороны, сбит неопознанный объект, передает URA.ru. Издание процитировало писателя и публициста, уроженца Севастополя Платон Беседин, который заявил, что «весь день над Севастополем активно летают самолеты». Он подчеркнул, что город «капитально защищен».

8 мая источник в силовых структурах Херсонской области заявил агентству ТАСС, что российские ПВО сбили три украинские тактические ракеты «Точка-У» на подлету к Херсону.

В начале июня в Харьковской области военнослужащие Росгвардии сбили беспилотник-камикадзе Warmate польского производства и украинский БПЛА «Каратель».