Аксенов назвал последствия возможных ракетных ударов Украины по Крыму Аксенов: ракетные удары Украины по Крыму приведут к «глубоким воронкам» в Киеве

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил в своём Telegram-канале, что возможные удары Украины по полуострову, о которых заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, могли бы обернуться аналогичными ответными мерами. По его словам, украинская власть уже предупреждена о возможном ответе России на попытки применить американское оружие против её территории.

Если бы Украина действительно нанесла «успешные» удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой «перемоге» на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки, — написал Аксенов.

До этого Арестович заявил, что «Крым является территорией Украины», поэтому запрет на применение американских РСЗО на него не распространяется и ВСУ будут обстреливать полуостров американским вооружением «в случае необходимости». Он добавил, что ранее ВСУ уже применяли оружие для нанесения ударов по территории Крыма.

О том, что Украина не будет наносить удары американскими ракетами по территории России, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax. Он подчеркнул, что Киев думает только о своей территории, а за ситуацией в РФ украинские власти не следят пристально.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов по России, назвав военные объекты на её территории и самолёты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».