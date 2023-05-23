Над российским регионом сбили беспилотник Гладков: ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородом и Белгородским районом беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Гладков.

22 мая губернатор сообщил, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Утром 23 мая Гладков сообщил, что Министерство обороны совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа. Он подчеркнул, что местным жителям, покинувшим свои дома, пока рано возвращаться.