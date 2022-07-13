На журналиста Резника завели уголовное дело о фейках про спецоперацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России

Ростовский журналист Сергей Резник, известный своими резкими материалами о чиновниках и силовиках, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в распространении недостоверных сведений о спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ФСБ по Ростовской области.

По версии спецслужбы, журналист публиковал заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации на Украине в своем Telegram-канале.

На основании материалов управления в отношении Резника возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ, — цитирует агентство сообщение ФСБ.

В 2021 году на Резника завели дело о реабилитации нацизма. Журналиста обвинили в оскорблении памяти советских солдат, символов воинской славы и оправдании фашизма. Он был объявлен в федеральный розыск.

Накануне муниципальному депутату Илье Яшину было предъявлено обвинение по делу о дискредитации российских военных. Основанием для его возбуждения послужил прямой эфир на YouTube-канале, где оппозиционер говорил о провокации в Буче. СКР намерен ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

Депутату грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Его адвокат Мария Эйсмонт рассказала, что Яшин свою вину не признает, отказывается давать показания и настаивает на политической мотивированности дела.