«На воре шапка горит»: Рогов объяснил подтекст слов Зеленского о перемирии Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии фактической явкой с повинной

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о перемирии в небе на 30 дней является явкой с повинной, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, политик тем самым признал собственные незаконные действия.

Предлагая объявить перемирие в небе, Зеленский фактически признал, что его боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов. А также признал факт того, что его режим использует гражданскую инфраструктуру для военных целей. Как говорится, на воре и шапка горит. Фактически это явка с повинной, — констатировал собеседник агентства.

Ранее Зеленский предложил расширить формат перемирия, отказавшись от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней с возможностью дальнейшего продления. Он сообщил, что во время пасхального прекращения огня в стране не было ни одной воздушной тревоги.

До этого в Минобороны РФ информировали, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.