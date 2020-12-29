На Урале прохожий угнал карету скорой, приехавшую к пенсионерке

В посёлке Новоалексеевское Свердловской области мужчина угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Возбуждено уголовное дело.
В сообществе соседнего посёлка Решёты «ВКонтакте»
Как рассказал журналистам глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, машину позже нашли в соседней деревне без следов повреждений. Угонщик скрылся, его разыскивает полиция.
По факту преступления МВД возбудило и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Транспортное средство было обнаружено нарядами ДПС на территории деревни Старые Решёты возле одного из домов, — сказал представитель МВД.
Как отмечают местные СМИ, злоумышленник выкинул из машины видеорегистратор, чтобы скрыть следы преступления. Однако он не знал, что на доме пациентки была видеокамера, которая и зафиксировала все его действия.
Ранее NEWS.ru писал, что директор муниципального предприятия «Водоканал» города Бийска Геннадий Чумичев скоропостижно скончался около приёмной мэра Александра Студеникина. К главе города руководитель коммунальной организации пришёл, чтобы обсудить текущие рабочие вопросы, в том числе работу в предстоящие новогодние выходные.