На Урале прохожий угнал карету скорой, приехавшую к пенсионерке

https://static.news.ru/photo/0445c650-4a63-11eb-8998-fa163e074e61_660.jpg Фото: reshety_city/vk.com

В посёлке Новоалексеевское Свердловской области мужчина угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Возбуждено уголовное дело.

В сообществе соседнего посёлка Решёты «ВКонтакте» опубликовано видео угона, за кадром врачи комментируют ситуацию. Из их слов следует, что медики приехали на вызов к пожилой женщине, которая жаловалась на высокую температуру. Но пока водитель, оставив ключи в замке зажигания, помогал врачам с носилками, неизвестный мужчина подошёл к машине, убедился, что его никто не замечает, сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Как рассказал журналистам глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, машину позже нашли в соседней деревне без следов повреждений. Угонщик скрылся, его разыскивает полиция.

По факту преступления МВД возбудило и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Транспортное средство было обнаружено нарядами ДПС на территории деревни Старые Решёты возле одного из домов, — сказал представитель МВД.

Как отмечают местные СМИ, злоумышленник выкинул из машины видеорегистратор, чтобы скрыть следы преступления. Однако он не знал, что на доме пациентки была видеокамера, которая и зафиксировала все его действия.

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