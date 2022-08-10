На Урале мужчина закрыл двух детей в машине во время солнцепёка В Екатеринбурге СК проверит информацию о мужчине, который запер детей в машине в жару

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В Екатеринбурге мужчина оставил двух маленьких детей в машине во время жаркой погоды, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР), говорится на сайте ведомства. По данному случаю организована проверка следственным отделом Кировского района. Устанавливаются очевидцы происшествия.

По данным ведомства, мужчина в жаркую погоду закрыл свой автомобиль, в котором находились двое его сыновей и отправился на прием к стоматологу. Автомобиль, припаркованный на улице Данилы Зверева, с запертыми детьми заприметили местные жители, тем более, по их словам, у транспортного средства сработала сигнализация и долго не умолкала.

В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу владельца автомобиля, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, — говорится на сайте СКР.

Несовершеннолетние провели в салоне автомобиля более часа. Отмечается, что звонок в полицию поступил от очевидцев.

Ранее из результатов опроса ВЦИОМ стало известно, что каждый пятый россиянин применяет физическую силу для воспитания детей. При этом большинство (76%) родителей предпочитают насилию разговоры с ребенком.