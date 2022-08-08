Стало известно, сколько россиян применяют насилие при воспитании детей ВЦИОМ: 20% россиян применяют физическую силу при воспитании детей

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Каждый пятый россиянин применяет физическое насилие для воспитания детей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Тем не менее, большинство (76%) родителей отдают предпочтение разговорам с ребенком.

Современные родители реже прибегают к телесным наказаниям, отдавая предпочтение нравоучениям и ограничению доступа детей к гаджетам и телевизору, — говорится в исследовании.

Всего насилие в воспитании детей применяют около 20%. Так, 13% наказывают ребенка ремнем, еще 7% могут шлепнуть, щелкнуть или дать подзатыльник своему чаду. Тем не менее, большинство все же придерживаются иной системы: дают наставления и нравоучения 76% респондентов, 19% ставят в угол, а ограничивают просмотр телевизора, использование гаджета и прогулки 31%.

Во ВЦИОМ добавили, что к нынешним родителям физическое насилие применяли более чем в 40% случаях: 20% наказывали ремнем, еще 21% подвергался подзатыльникам и шлепкам. Исследователи считают, что несмотря на изменившуюся тенденцию к физическому наказанию, как правило, папы и мамы применяют те же педагогические практики, что и поколение, воспитывавшее их.

Эти усвоенные в детстве практики воспитания не только реализуются в собственном родительском поведении, они формируют представления о воспитании в целом. Даже те, у кого еще нет детей, чаще выбирают и одобряют именно те методы, которыми воспитывали их самих, — резюмировали во ВЦИОМ.

Ранее стало известно, сколько россиян считают себя похожими на родителей. Так, 50% считают, что выросли похожими на своих родителей, а 54% хотят, чтобы их дети и внуки были похожи на них самих.