Стало известно, сколько россиян считают себя похожими на родителей ВЦИОМ: половина опрошенных россиян считают себя похожими на родителей

Фото: shutterstock

Половина россиян (50%) считают, что выросли похожими на своих родителей, а 54% хотят, чтобы их дети и внуки выросли похожими на них самих, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. За 30 лет число респондентов, соответствующим образом ответивших на эти вопросы, выросло на 21% и 24% соответственно, что говорит о преемственности поколений.

При этом российская молодежь стремится быть не похожей на своих родителей (54–57% в группе 18–34-летних), а также считает, что в молодости нужно познавать жизнь такой, как она есть (83%), и зарабатывать на свои нужды (91%). 86% респондентов в целом также согласны с мнением, что молодежи следует стараться зарабатывать себе на жизнь: в 1992 году об этом заявили лишь 71%. Кроме того, 64% россиян считают, что детей нельзя ограждать от реальных забот жизни.

В телефонном опросе, проведенном 5 апреля, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее выяснилось, что в России число влюблённых мужчин заметно больше, чем влюблённых женщин. Во влюблённости признались 61% российских мужчин и всего лишь 53% женщин. Чаще всего влюбляются россияне в возрасте 25–34 лет (75%), реже всего — в возрасте старше 60 лет (42%). О том, что они ни в кого не влюблены, заявили 40% опрошенных.

Среди самых популярных знаков внимания среди пар оказались забота, много внимания и подарки, а также разговоры и общение, совместные прогулки и интерес к увлечениям. Как отмечает советник генерального директора ВЦИОМа Елена Михайлова, в настоящее время материальные знаки внимания уходят на второй план и являются скорее дополнением в выстраивании отношений и обеспечении поддержки и эмоционального комфорта.