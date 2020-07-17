Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал штраф за ношение маски на подбородке во время матча издевательским, пишет inkazan.ru . Он отметил, что сложно подбадривать или подсказывать своим футболистам, если у тебя закрыт рот.

Башкирия

В Благовещенске 21-летнюю сироту осудили за пикет у местной администрации, пишет mkset.ru . Девушка и её подруга вышли к зданию с плакатами, требуя выдать полагающееся по закону жилье. Суд назначил наказание в виде общественных работ.

Нижегородская область

В Бору владельцев собак в судебном порядке заставили оплатить лечение и моральный вред ребёнку, покусанному их питомцами. Как пишет newsnn.ru , животные порвали ему одежду и покусали за ноги, однако их хозяева возместить ущерб добровольно отказались.

pixabay.com

Удмуртия

В Ижевске местные активисты вышли с пикетом в защиту животных, которых заставляют работать в жару, пишет udm-info.ru . Они потребовали прекратить издевательство над ними, однако хозяйка зверинца заявила, что животным солнце не помеха, а солярий для них и вовсе полезен.

Ростовская область

В Ростовской области 17-летний подросток может на 4 года отправиться в тюрьму за «шуточный» выстрел из винтовки в ребенка, пишет rostovgazeta.ru . В результате ранения 8-летний мальчик остался без глаза.

Приморье

Жительница Уссурийска отправится под суд за ненадлежащий уход за грудным ребенком, пишет vostokmedia.com . Женщина выпивала и несколько месяцев держала грудничка на воде и манной каше, что привело к его госпитализации с диагнозом дистрофия III степени.

pixabay.com

Омская область

В Омской области почти 100 коров погибли от отравления пестицидами. Как пишет gorod55.ru , оказалось, что воду животным наливали в бочки, в которых до этого хранились ядохимикаты. Раннюю версию с отравлением водоёма специалисты отвергли.

Оренбургская область

В одном из районов Оренбургской области местного жителя арестовали на 10 суток за хамство полиции. Как пишет 56orb.ru , мужчину доставили в местную администрацию в пьяном состоянии, он попытался сбежать, а на требование прекратить сопротивление покрыл сотрудника полиции матом. Полицейский в ответ возбудил дело об оскорблении.

Карелия

В Карелии местные жители украли два надгробия для собственной наживы. Они уже продали их в Петрозаводске, однако полиции удалось выследить и поймать преступников по данным с камер видеонаблюдения, сообщает karelinform.ru .

Тюменская область

Автомобиль тюменской автошколы сбил велосипедиста, сообщает nashgorod.ru . По предварительным данным, учебный автомобиль поворачивал с улицы Пермякова. В это время проезжую часть пересекал велосипедист. В настоящее время, проводится проверка.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Хабаровский край

В Хабаровске из-за митингующих бригады Скорой помощи не могут проехать к пациентам, пишет transsibinfo.com . Из-за несанкционированного митинга и шествия, автомобили с медиками застревают в пробках. Кроме того, жители жалуются на постоянный шум и толпы на улице.

Ставропольский край

На Ставрополье 10-летний мальчик перевернулся на скутере, пишет newstracker.ru . Школьник из-за отсутствия опыта не справился с управлением и перевернулся. С тяжелыми травмами и в состоянии травматического шока мальчик был доставлен в реанимацию.

Челябинская область

В Челябинске таксист потерял сознание за рулем из-за невыносимой жары, сообщает kursdela.biz . Инцидент случился прямо за рулем во время выполнения заказа.Через несколько секунд таксист пришел в себя. Никто не пострадал. В Челябинской области несколько дней стоит аномальная жара.

ХМАО

В Сургуте подрядчики исправят дефекты на 19 недавно отремонтированных участках дорог, сообщает muksun.fm . Подрядчик, согласно договору с мэрией, четыре года должен следить за состоянием дорог и исправлять недочеты. Дефекты могут появиться спустя время из-за ошибок при укладке асфальта или производстве смесей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Прокуратура выявила хищение 800 тысяч рублей при капремонте дома в Волгограде, сообщает novostivolgograda.ru . В одном из домов Красноармейского района, где сейчас проводится капремонт подвала, подрядная организация выполнила заметно меньше работ, чем было положено по контракту. Правоохранительные органы считают, что в этой ситуации очевидны признаки мошенничества в крупном размере. Ведутся следственные действия.

Свердловская область

На Урале мужчина погиб от удара током на могиле своего знакомого, сообщает tagilcity.ru . По предварительной информации, мужчина погиб из-за того, что начал около могилы рубить дерево, а оно упало на линию электропередач. Сейчас причины смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

sverdlovsk.sledcom.ru

Ленинградская область

В Санкт-Петербурге речной трамвай протаранил четыре судна. Капитан, по предварительным данным, был пьян. Как сообщает newia.ru , инцидент произошел на набережной канала Грибоедова. О пострадавших информации не поступало.

Хакасия

В Хакасии 20-летний вор похитил из магазина 59 плиток шоколада, сообщает newkhakasiya.online . Злоумышленник проник в торговую точку, разбив окно. Оперативникам удалось быстро задержать преступника. Съесть весь шоколад злоумышленник не успел: часть похищенного изъяли по месту его жительства.

pixabay.com

Новосибирская область