Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал штраф за ношение маски на подбородке во время матча издевательским, пишет inkazan.ru. Он отметил, что сложно подбадривать или подсказывать своим футболистам, если у тебя закрыт рот.
Башкирия
В Благовещенске 21-летнюю сироту осудили за пикет у местной администрации, пишет mkset.ru. Девушка и её подруга вышли к зданию с плакатами, требуя выдать полагающееся по закону жилье. Суд назначил наказание в виде общественных работ.
Нижегородская область
В Бору владельцев собак в судебном порядке заставили оплатить лечение и моральный вред ребёнку, покусанному их питомцами. Как пишет newsnn.ru, животные порвали ему одежду и покусали за ноги, однако их хозяева возместить ущерб добровольно отказались.
pixabay.com
Удмуртия
В Ижевске местные активисты вышли с пикетом в защиту животных, которых заставляют работать в жару, пишет udm-info.ru. Они потребовали прекратить издевательство над ними, однако хозяйка зверинца заявила, что животным солнце не помеха, а солярий для них и вовсе полезен.
Ростовская область
В Ростовской области 17-летний подросток может на 4 года отправиться в тюрьму за «шуточный» выстрел из винтовки в ребенка, пишет rostovgazeta.ru. В результате ранения 8-летний мальчик остался без глаза.
Приморье
Жительница Уссурийска отправится под суд за ненадлежащий уход за грудным ребенком, пишет vostokmedia.com. Женщина выпивала и несколько месяцев держала грудничка на воде и манной каше, что привело к его госпитализации с диагнозом дистрофия III степени.
pixabay.com
Омская область
В Омской области почти 100 коров погибли от отравления пестицидами. Как пишет gorod55.ru, оказалось, что воду животным наливали в бочки, в которых до этого хранились ядохимикаты. Раннюю версию с отравлением водоёма специалисты отвергли.
Оренбургская область
В одном из районов Оренбургской области местного жителя арестовали на 10 суток за хамство полиции. Как пишет 56orb.ru, мужчину доставили в местную администрацию в пьяном состоянии, он попытался сбежать, а на требование прекратить сопротивление покрыл сотрудника полиции матом. Полицейский в ответ возбудил дело об оскорблении.
Карелия
В Карелии местные жители украли два надгробия для собственной наживы. Они уже продали их в Петрозаводске, однако полиции удалось выследить и поймать преступников по данным с камер видеонаблюдения, сообщает karelinform.ru.
Тюменская область
Автомобиль тюменской автошколы сбил велосипедиста, сообщает nashgorod.ru. По предварительным данным, учебный автомобиль поворачивал с улицы Пермякова. В это время проезжую часть пересекал велосипедист. В настоящее время, проводится проверка.
Евгений Епанчинцев/ТАСС
Хабаровский край
В Хабаровске из-за митингующих бригады Скорой помощи не могут проехать к пациентам, пишет transsibinfo.com. Из-за несанкционированного митинга и шествия, автомобили с медиками застревают в пробках. Кроме того, жители жалуются на постоянный шум и толпы на улице.
Ставропольский край
На Ставрополье 10-летний мальчик перевернулся на скутере, пишет newstracker.ru. Школьник из-за отсутствия опыта не справился с управлением и перевернулся. С тяжелыми травмами и в состоянии травматического шока мальчик был доставлен в реанимацию.
Челябинская область
В Челябинске таксист потерял сознание за рулем из-за невыносимой жары, сообщает kursdela.biz. Инцидент случился прямо за рулем во время выполнения заказа.Через несколько секунд таксист пришел в себя. Никто не пострадал. В Челябинской области несколько дней стоит аномальная жара.
ХМАО
В Сургуте подрядчики исправят дефекты на 19 недавно отремонтированных участках дорог, сообщает muksun.fm. Подрядчик, согласно договору с мэрией, четыре года должен следить за состоянием дорог и исправлять недочеты. Дефекты могут появиться спустя время из-за ошибок при укладке асфальта или производстве смесей.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Волгоградская область
Прокуратура выявила хищение 800 тысяч рублей при капремонте дома в Волгограде, сообщает novostivolgograda.ru. В одном из домов Красноармейского района, где сейчас проводится капремонт подвала, подрядная организация выполнила заметно меньше работ, чем было положено по контракту. Правоохранительные органы считают, что в этой ситуации очевидны признаки мошенничества в крупном размере. Ведутся следственные действия.
Свердловская область
На Урале мужчина погиб от удара током на могиле своего знакомого, сообщает tagilcity.ru. По предварительной информации, мужчина погиб из-за того, что начал около могилы рубить дерево, а оно упало на линию электропередач. Сейчас причины смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.
sverdlovsk.sledcom.ru
Ленинградская область
В Санкт-Петербурге речной трамвай протаранил четыре судна. Капитан, по предварительным данным, был пьян. Как сообщает newia.ru, инцидент произошел на набережной канала Грибоедова. О пострадавших информации не поступало.
Хакасия
В Хакасии 20-летний вор похитил из магазина 59 плиток шоколада, сообщает newkhakasiya.online. Злоумышленник проник в торговую точку, разбив окно. Оперативникам удалось быстро задержать преступника. Съесть весь шоколад злоумышленник не успел: часть похищенного изъяли по месту его жительства.
pixabay.com
Новосибирская область
В Новосибирском гарнизонном военном суде началось слушание дела командира воинской части в городе Обь, пишет atas.info. Полковник Сергей Барыкин обвиняется в превышении должностных обязанностей и незаконном сносе зданий и сооружений, находящихся на территории части. По мнению обвинения, Барыкин причинил ущерб на сумму 47 миллионов рублей. Сообщается, что им двигало желание улучшить эстетический вид части.