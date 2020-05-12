На территории Чувашии приостановили междугородние перевозки

https://static.news.ru/photo/e3bf319c-9459-11ea-ba76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чувашская Республика/vk.com

Власти Чувашии сообщили о временной приостановке междугородних перевозок на территории республики. Причиной стал рост числа зараженных коронавирусом.

В связи с тем, что за прошедшие майские праздники в Чувашии резко увеличилось количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, с 12 мая приостановлены все междугородние пассажирские перевозки. Также на территории Чувашской Республики, включая города Чебоксары, Новочебоксарск приостанавливаются перевозки пассажиров и багажа по заказам. Ограничения в сфере транспорта сохраняются до особого распоряжения, — цитирует сообщение представителей властей РИА Новости.

Отмечается, что перевозки пассажиров и багажа будут осуществляться только при наличии специального пропуска. Помимо этого, во всех транспортных средствах должны строго соблюдаться меры санитарной обработки. Перевозчики обязаны обеспечить загруженность салона не более чем на 50%.

Как информировал NEWS.ru, в апреле 2020 года власти Чувашии обязали жителей носить маски.