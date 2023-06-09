На свалке под Волгоградом нашли барельефы от Мамаева кургана

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Скульптура «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане

Часть экспозиции Мамаева кургана в Волгограде была обнаружена на местной свалке, сообщает Daily Storm со ссылкой на активиста Алексея Ульянова. Он отметил, что на свалке оказались пилоны с барельефами, где изображены командиры, участвовавшие в боях за Сталинград. Эти элементы сняли еще в 2004 году из-за аварийного состояния, но их дальнейшая судья оставалась неизвестной.

Но речь про то, что эти стелы валяются на земле. Ведь кто-то же это взял и сделал? Кто это сделал? На каком основании? Кто это разрешил? Есть же ответственное лицо, — возмущается Ульянов.

Сейчас, по словам активиста, решается вопрос, чтобы эти архитектурные элементы использовали у музея-панорамы «Сталинградская битва» в парковой зоне.

Чтобы вы представляли — это у самого подножья Мамаева кургана. И все говорят, что это просто супер. Пускай это будет не на историческом месте, но на той же территории, — пояснил Ульянов.

В конце 2022 года сообщалось, что застройщики хотят выкупить у Волгограда территорию возле мемориального комплекса «Родина-мать зовет». Там хотят обустроить жилой микрорайон со зданиями в 4-7 этажей. Противники застройки опасаются, что речь идет о появлении элитных ЖК, чья территория будет недоступна для горожан и гостей исторического города.