На самом большом острове Байкала построят дацан

Озеро Байкал / Фото Serguei Fomine/Global Look Press

Хужирский муниципалитет одобрил заявление религиозной организации «Ольхонский дацан» на выделение участка в деревне Харанцы для строительства дацана на самом крупном острове озера Байкал — Ольхоне. Настоятель Усть-Ордынского дацана Зоригто-лама заявил, что это повысит духовное развитие жителей и гостей острова, пишет «МК в Бурятии».

На территории испрашиваемого земельного участка планируется возведение комплекса сооружений для повышения национального и духовного развития жителей и гостей острова Ольхон, — отметил Зоригто-лама.

Изначально жители Ольхона проповедовали шаманизм, в память о вероисповедании прошлого на острове остались ритуальные коновязи -сэргэ. На это место до сих пор приезжают люди из Монголии, чтобы почтить память своих предков. С буддизмом жители Ольхона познакомились во второй половине 19-го века, когда ламы стали посещать остров, чтобы учить и лечить местных жителей.

Ранее в Бурятии на территории дацанов Буддийской традиционной Сангхи России провели обряд Дугжууба. Это один из наиболее зрелищных обрядов у буддистов.