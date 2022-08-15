На Сахалине мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Углегорске на Сахалине ранее судимый местный житель убил соседа из-за громкой музыке в его квартире, передает ASTV.ru со ссылкой на Следственное управление СК России по региону. По данным следствия, мужчина ударил раздражавшего его знакомого ножом.

Инцидент произошел 14 августа. По версии следствия, подозреваемый находился дома, в какой-то момент громкая музыка соседа начала его сильно раздражать и он отправился к нему выяснить отношения. Словесная перепалка переросла в драку, после чего конфликт продолжился на улице. В итоге, подозреваемый достал нож и ударил им соседа — мужчина скончался от полученной травмы на месте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время документы переданы в суд, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее подросток убил соседа из-за шумной вечеринки. Музыка мешала парню спать, он вскочил с кровати и отправился в квартиру, из которой доносился шум. Он потребовал не шуметь, однако прекращать веселье никто не собирался. Тогда юноша, который является мастером спорта по борьбе, вспылил и завязалась потасовка.