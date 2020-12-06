При пожаре в Ростове-на-Дону взорвались фейерверки

https://static.news.ru/photo/4a02d7f0-378f-11eb-8198-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

В Ростове-на-Дону продолжается пожар на рынке «Классик». Возгорание произошло в павильоне с пиротехникой — экстренные службы сообщают, что произошёл взрыв пиротехнических изделий.

По последним данным, площадь возгорания составляет уже 3 тысячи кв. м. Отмечается, что тушение разбито на четыре боевых участка, чтобы исключить распространение огня.

Всего к тушению огня привлекли 192 человека, они используют 66 единиц техники. Объявлен сбор личного состава трёх пожарно-спасательных гарнизонов, — говорится в сообщении регионального УМЧС, которое приводит Rostov Gazeta.

О причинах пожара информации пока нет. К месту происшествия направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и ёмкости.

Как писал NEWS.ru, это уже не первый пожар, который случился на территории рынка «Классик». В июне 2017 года там также произошло возгорание — пламя вспыхнуло за забором, где в тот момент шла стройка. Предположительно, причиной пожара стала кем-то брошенная сигарета. Очевидцы сообщали, что тлеющий окурок упал на кучу мусора.

А в 2008 году на том же рынке сгорели 24 торговые точки и одноимённое кафе. Тогда площадь возгорания составила от 700 до 800 кв. м. Примечательно, что, как и сейчас, всё началось с павильона с пиротехникой. Пожару была присвоена третья категория сложности.