На курском губернаторе протестировали вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/44e05da6-e258-11ea-b73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Он отметил першение в горле и ломоту в течение первых трёх дней после инъекции.

Две недели назад я перед отпуском, находясь в Москве, сделал прививку от коронавируса. Это двухкомпонентная прививка, через неделю мне нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также губернатор подчеркнул, что лично обратился в НИЦЭМ имени Гамалеи для того, чтобы войти в число добровольцев. По его словам, он был предупреждён о вероятных побочных симптомах. Ломоту и першение испытывают порядка 10–15% прививаемых.

Мы уже готовим инфраструктуру, потому что вакцина сложная, она требует хранения при температуре минус 60 градусов. И хранение, и транспортировка, и работа с ней требуют определенной подготовки. Первая партия вакцины, порядка 1,3 тысячи доз, будет получена Курской областью примерно в конце октября, — отметил губернатор.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Как писал NEWS.ru, в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» стартовал второй этап испытания вакцины от COVID-19.