На Кубани запретили продавать детям зажигалки из-за сниффинга

Депутаты заксобрания Краснодарского края запретили продажу зажигалок несовершеннолетним. Таким образом они намерены оградить их от новой формы токсикомании — сниффинга. Об этом говорится на сайте регионального заксобрания.

Запрет предусматривается принятым законом «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и о внесении изменений в Закон Краснодарского края „Об административных правонарушениях“».

<...> документ разработан в целях ограничения продажи несовершеннолетним ряда потенциально опасных товаров. Необходимость его принятия связана с тем, что в последнее время сотрудники органов правопорядка всё чаще фиксируют в подростковой среде проявления новой формы токсикомании, получившей название «сниффинг». Это явление представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья детей, — заявил председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань.

Теперь продавец обязан будет потребовать у покупателя, в чьём совершеннолетии он сомневается, документ, удостоверяющий личность. За нарушение данной нормы предусмотрен штраф — 5 тысяч рублей для физлиц, от 9 до 15 тысяч рублей — для должностных и до 50 тысяч — для юридических.

Ранее запрет на продажу лицам моложе 18 лет зажигалок и баллонов со сжиженным газом ввели в Приморье. Инициатива запрета исходила от местной прокуратуры.