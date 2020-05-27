На Кубани наложили мораторий на курортный сбор до конца года

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Среди всех российских регионов ситуация с коронавирусом в Москве остаётся самой напряжённой, но она полностью контролируема. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Ситуация в городе самая напряжённая из всех регионов, — цитирует РИА Новости Андрееву. Она пояснила, что исходя из мировой практики были сформированы четыре основные фазы распространения коронавируса. Первая — когда...