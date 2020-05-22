В Краснодарском крае с 1 июня откроются более 20 санаториев

https://static.news.ru/photo/30b16476-9c24-11ea-85a7-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Более 20 санаториев Краснодарского края намерены открыться для отдыхающих с наступлением лета несмотря на продление карантина в регионе до 6 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, санатории должны будут строго соблюдать меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. Среди требований — результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов до приезда, одноместное размещение в номерах за исключением членов одной семьи, более частая уборка и дезинфекция, а также обязательная продажа средств защиты на территории.
В ряде случаев здравницы будут выдвигать дополнительные требования к отдыхающим, уточнила она. При этом в санаториях будут работать пляжи и предоставляться медицинские процедуры.
С 1 июня туристы могут приезжать в работающие санатории, если у них есть санаторно-курортная путёвка. Но санаторий должен обеспечить гостям трансфер от аэропорта или вокзала — разумеется, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, — цитирует Тюрину «Интерфакс».
В течение первого месяца лета, по её словам, будет открыт и ряд других здравниц региона санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Большинство из них расположены на территории города Сочи.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева не торопиться с открытием санаториев и координировать действия с Роспотребнадзором. Глава региона ещё 12 мая анонсировал открытие первых санаториев с 1 июня — места размещения начали готовиться к возобновлению работы.