В Краснодарском крае с 1 июня откроются более 20 санаториев

https://static.news.ru/photo/30b16476-9c24-11ea-85a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более 20 санаториев Краснодарского края намерены открыться для отдыхающих с наступлением лета несмотря на продление карантина в регионе до 6 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, санатории должны будут строго соблюдать меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. Среди требований — результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов до приезда, одноместное размещение в номерах за исключением членов одной семьи, более частая уборка и дезинфекция, а также обязательная продажа средств защиты на территории.

В ряде случаев здравницы будут выдвигать дополнительные требования к отдыхающим, уточнила она. При этом в санаториях будут работать пляжи и предоставляться медицинские процедуры.

С 1 июня туристы могут приезжать в работающие санатории, если у них есть санаторно-курортная путёвка. Но санаторий должен обеспечить гостям трансфер от аэропорта или вокзала — разумеется, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, — цитирует Тюрину «Интерфакс».

В течение первого месяца лета, по её словам, будет открыт и ряд других здравниц региона санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Большинство из них расположены на территории города Сочи.