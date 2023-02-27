На Камчатке закрыли сеть нелегальных казино и их хозяев На Камчатке осудили организаторов игорных заведений в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке суд осудил семерых человек, организовавших сеть нелегальных игорных заведений. Правоохранители пресекли деятельность трех подпольных игровых клубов, работавших в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В феврале 2023 года Петропавловск-Камчатский городской суд признал семь жителей региона виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Они приговорены к лишению свободы на сроки от одного года до двух лет трех месяцев условно, — говорится в сообщении.

Кроме того, двум участникам преступной группы также назначены штрафы в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге ликвидировала четыре подпольных казино, которые располагались в квартирах многоэтажных домов на улицах Маяковского, Моисеенко и Кирочной, а также на набережной Фонтанки. При этом три игорных заведения пустовали.

Кроме того, полицейские УМВД России по Одинцовскому району пресекли деятельность подпольного казино, которое располагалось в одном из частных домов на Рублёво-Успенском шоссе. Попасть в игорное заведение могли только постоянные клиенты, а о его работе потенциальные игроки информировались в закрытых группах в мессенджерах.