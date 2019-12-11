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Полицейские УМВД России по Одинцовскому району пресекли деятельность подпольного казино, которое располагалось в одном из частных домов на Рублёво-Успенском шоссе.

Уточняется, что попасть в игорное заведение могли только постоянные клиенты, а о его работе потенциальные игроки информировались в закрытых группах в мессенджерах.

Установлен собственник частного домовладения, который проверяется на причастность к совершению противоправного деяния, — говорится в сообщении , опубликованном на сайте ГУ МВД России.

Также отмечается, что в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению организаторов азартных игр.

Как ранее писал NEWS.ru, псковские археологи обнаружили «подпольное казино» на месте бывшей ТЭЦ. Находка, по мнению историков, датируется второй половиной XVII века.