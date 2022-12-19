В Санкт-Петербурге полиция ликвидировала четыре подпольных казино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Санкт-Петербурге ликвидировала четыре подпольных казино, которые располагались в квартирах многоэтажных домов на улицах Маяковского, Моисеенко и Кирочной, а также на набережной Фонтанки. По сообщению ГУ МВД по Петербургу и области, три игорных заведения пустовали.

Во время обысков силовики изъяли четыре стола для покера, наборы фишек и карты. Кроме того, в одном из казино были задержаны восемь клиентов. Также в отделение полиции доставлены пять администраторов.

Возбуждено уголовное дело по третьей части 171.2 статьи УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские нашли пятилетнего ребенка, год назад похищенного в Железногорске Курской области. Силовики задержали его предполагаемого похитителя — бывшего члена организации «Совет отцов» Константина Сапрыкина. По информации 47news, он страдал психическим расстройством: у него была навязчивая идея абсолютного доминирования мужчины в семье. Он также считал себя матерью ребенка.