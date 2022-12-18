Полиция нашла пятилетнего ребенка, год назад похищенного в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские нашли пятилетнего ребенка, год назад похищенного в Санкт-Петербурге, в Железногорске Курской области, сообщает 47news. При этом силовики задержали его предполагаемого похитителя — бывшего члена организации «Совет отцов» Константина Сапрыкина. Заявление о похищении ребенка подала в полицию мать мальчика Марина Мальцева в декабре 2021 года.

Во время поисков полицейские обошли все местные детские площадки. Позже мужчину заковали в наручники. Сапрыкина обвиняют в убийстве (это привычная квалификация Следственного комитета при исчезновении детей), после статью переквалифицируют в «похищение». Его перевели в камеру. Ребенок же находится под опекой, вскоре его передадут матери.

В день похищения ребенка Мальцева сообщила о том, что на нее напал муж, нанеся не менее восьми ударов по голове. После этого на предполагаемого преступника завели уголовное дело и объявили в розыск.

По данным 47 news, До этого мужчина не раз похищал сына. Издание пишет, что три предыдущих раза шли по мягкому сценарию: Сапрыкин увозил ребенка, то без разрешения, то силой. Уже в 2020 году судебное разбирательство Сапрыкина и Мальцевой закончилось решением Московского районного суда Петербурга об ограничении его родительских прав с установленем свиданий с малолетним.

По информации 47news, Сапрыкин страдал психическим расстройством: у него была навязчивая идея абсолютного доминирования мужчины в семье. При этом, по воспоминаниям Мальцевой, все его доминирование заключалось в том, что «он лежал на диване, размышляя над компьютерными технологиями».

Помимо этого, Сапрыкин был сторонником движения «Отцы России» и считал себя матерью ребенка. Как сообщает портал, первая жена Сапрыкина выпала из окна в 2013 году.

В августе стало известно, что мигранты из Узбекистана попытались похитить пятилетнюю дочь у жительницы Москвы. Женщине удалось отбить ребенка, но ей стали угрожать из-за обращения в полицию. Инцидент произошел в районе Гольяново на востоке столицы.