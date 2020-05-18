На Чукотке умер первый пациент с коронавирусом

Первую смерть пациента с коронавирусом зарегистрировали на Чукотке, сообщил губернатор региона Роман Копин.
По его словам, жертвой COVID-19 стал 62-летний мужчина из села Лаврентия, который проходил лечение в больнице Угольных Копей.
Искренне соболезную родным и близким, — написал Копин.
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Всего на Чукотке выявлено 56 заболевших коронавирусом. Выздоровели 23 человека.
Ранее NEWS.ru писал, что в Амурской области зафиксирован первый летальный исход от COVID-19. Скончалась 80-летняя жительница Серышевского района.
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