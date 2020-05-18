На Чукотке умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Пенсионеров, проживающих в городе Златоусте Челябинской области, призывают участвовать в праймериз «Единой России» под угрозой недопуска до выборов. Местная администрация распространила по различным учреждением и организациям разнарядку по необходимому числу избирателей с каждого.

Скандалы вокруг праймериз в последнее время возникают по всей области. В регионе столкнулись с тем, что предварительное голосование на фоне пандемии было перенесено на сайт правящей партии. Этот формат оказался...