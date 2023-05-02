На Алтае задержали свекровь за организацию убийства невестки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле 57-летняя местная жительница отправлена под домашний арест за организацию заказного убийства своей невестки, сообщили KP.RU в правоохранительных органах. По данным следователей, свекровь испытывала настолько сильную личную неприязнь к супруге своего сына, что решила заказать ее убийство.

Издание уточняет, что для осуществления задуманного женщина вышла на некоего человека, согласившегося выполнить «грязную» работу. В феврале этого года обвиняемая встретилась с ним, передав задаток и пообещав, что после выполнения заказа он получит еще полтора миллиона рублей.

Однако нанятый исполнитель пошел в полицию, где сообщил все о готовящемся преступлении.

Довести преступный умысел на приготовление к убийству женщине не удалось — она была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Заказчицу убийства задержали, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Женщина обвиняется в приготовлении к убийству по найму, сговоре и склонении к совершению преступления. Следователи устанавливают все обстоятельства этой истории.

Ранее на Алтае свекровь зарубила топором 18-летнюю возлюбленную сына, вместе с сожителем сожгла убитую в печи и сбросила останки девушки в болото.