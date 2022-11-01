Baza: на аэродроме под Псковом после взрывов вертолетов нашли взрывчатку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-28

Telegram-канал Baza сообщает, что на территории аэродрома в Псковской области, где накануне взрывы повредили два российских вертолета, нашли еще одно взрывное устройство. Как отмечает канал, предмет нашли сотрудники спецслужб сегодня во время осмотра места происшествия.

Baza пишет, что речь идет о самодельном взрывном устройстве размером 40 на 10 сантиметров, предмет нашли прикрепленным к фюзеляжу вертолета Ми-28. По информации Telegram-канала, в тротиловом эквиваленте мощность взрывчатки составляет 400 грамм.

Накануне РЕН ТВ сообщил, что два разведывательно-ударных вертолета Ка-52 («Аллигатор») были повреждены в Псковской области в результате взрывов. СМИ, ссылаясь на знакомого с ситуацией собеседника, сообщает, что три взрыва прогремели поздно вечером 30 октября на вертолетной площадке в Островском районе. Информация не была подтверждена в компетентных органах. Подробности происшествия выясняются.

11 сентября Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 во время военной спецоперации на Украине. В ходе боевых заданий они уничтожили технику и живую силу украинских войск, нанеся удары неуправляемыми авиационными ракетами.