Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:31

Хостел в Петербурге стал центром миграционного скандала

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о заселении 1742 мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину по подозрению в фиктивной постановке на учет 1742 мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанным оказался гражданин одной из стран СНГ. Его подозревают в организации незаконной миграции. По данным полиции, все эти мигранты были зарегистрированы в одном хостеле, хотя фактически там не проживали.

Полицейские установили, что злоумышленники массово регистрировали приезжих в хостеле на улице Моисеенко, однако на самом деле мигранты там не проживали. Таким образом от контролирующих органов было сокрыто реальное пребывание 1742 иностранцев, — отметила Волк.

В ходе обыска в хостеле были проверены документы постояльцев и изъята необходимая документация. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ректор частного вуза в Санкт-Петербурге и два его сообщника были обвинены в незаконной легализации 501 иностранного гражданина. По данным следствия, мигранты формально числились студентами этого учебного заведения, но фактически не посещали занятия.

На скамье подсудимых оказались 46-летний руководитель вуза, 53-летний предприниматель и гражданин одной из стран Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство. Именно они, по версии следствия, организовали преступную схему.

хостелы
Cанкт-Петербург
МВД
Ирина Волк
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Суд Новосибирска закрыл дело врача больницы, где умерла двухлетняя девочка
Президент Литвы собрался агитировать за военный полигон в стране
Раскрыта личность мужа загадочно пропавшей 1 января россиянки
«Выглядит странно»: политолог о пошлинах США против партнеров Ирана
Страшный недуг поразил маленького ребенка после ветрянки
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.