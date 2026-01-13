Хостел в Петербурге стал центром миграционного скандала В Петербурге задержали подозреваемого по делу о заселении 1742 мигрантов

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину по подозрению в фиктивной постановке на учет 1742 мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанным оказался гражданин одной из стран СНГ. Его подозревают в организации незаконной миграции. По данным полиции, все эти мигранты были зарегистрированы в одном хостеле, хотя фактически там не проживали.

Полицейские установили, что злоумышленники массово регистрировали приезжих в хостеле на улице Моисеенко, однако на самом деле мигранты там не проживали. Таким образом от контролирующих органов было сокрыто реальное пребывание 1742 иностранцев, — отметила Волк.

В ходе обыска в хостеле были проверены документы постояльцев и изъята необходимая документация. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ректор частного вуза в Санкт-Петербурге и два его сообщника были обвинены в незаконной легализации 501 иностранного гражданина. По данным следствия, мигранты формально числились студентами этого учебного заведения, но фактически не посещали занятия.

На скамье подсудимых оказались 46-летний руководитель вуза, 53-летний предприниматель и гражданин одной из стран Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство. Именно они, по версии следствия, организовали преступную схему.