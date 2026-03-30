Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 08:17

Мужчина прокатился на крыше автомобиля с летальным исходом

Поездка на крыше автомобиля кончилась для жителя Уссурийска смертельным исходом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина решил прокатиться на крыше автомобиля, сорвался с нее на дорогу и умер, сообщают «Вести:Приморье». Инцидент случился в Уссурийске, жертвой стал 27-летний мужчина.

Водитель автомобиля «Сузуки Джимни» ехал в сторону поселка Тимирязевский и грубо нарушил правила, решив прокатить своего пассажира вне кабины транспортного средства. Во время движения молодой человек не удержался и упал на проезжую часть, получив травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавший скончался на месте еще до приезда медиков, а водитель скрылся с места происшествия. Прокуратура уже поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека.

Ранее пассажирский поезд, следовавший по маршруту Тамбов — Москва, на полном ходу протаранил легковой автомобиль Renault Duster. Водитель кроссовера грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Оба человека в салоне кроссовера скончались на месте.

Приморье
ДТП
смерти
Уссурийск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.