Мужчина прокатился на крыше автомобиля с летальным исходом

Мужчина решил прокатиться на крыше автомобиля, сорвался с нее на дорогу и умер, сообщают «Вести:Приморье». Инцидент случился в Уссурийске, жертвой стал 27-летний мужчина.

Водитель автомобиля «Сузуки Джимни» ехал в сторону поселка Тимирязевский и грубо нарушил правила, решив прокатить своего пассажира вне кабины транспортного средства. Во время движения молодой человек не удержался и упал на проезжую часть, получив травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавший скончался на месте еще до приезда медиков, а водитель скрылся с места происшествия. Прокуратура уже поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека.

