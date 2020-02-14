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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина, которого родственники 14 февраля доставили в психбольницу Ставрополя, погиб.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что мужчина умер при взрыве неизвестного предмета. Ставропольское издание STV24.ru передало информацию о выстреле, произошедшем на территории больницы.
В следственном управлении регионального СК заявили, что рассматривают версию о суициде, но не уточнили подробности случившегося.
По словам главврача больницы Олега Боева, мужчину только привезли в учреждение. Никто из пациентов или персонала не пострадал.
Как писал NEWS.ru, в начале февраля из ставропольской психбольницы сбежал 17-летний мальчик, которого доставили туда для прохождения экспертизы по уголовному делу.