https://static.news.ru/photo/25c01fde-4f54-11ea-9490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, которого родственники 14 февраля доставили в психбольницу Ставрополя, погиб.

Телеканал РЕН ТВ сообщает , что мужчина умер при взрыве неизвестного предмета. Ставропольское издание STV24.ru передало информацию о выстреле, произошедшем на территории больницы.

В следственном управлении регионального СК заявили , что рассматривают версию о суициде, но не уточнили подробности случившегося.

По словам главврача больницы Олега Боева, мужчину только привезли в учреждение. Никто из пациентов или персонала не пострадал.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля из ставропольской психбольницы сбежал 17-летний мальчик, которого доставили туда для прохождения экспертизы по уголовному делу.