Мужчина отрезал жене пальцы ножницами из-за счетов за коммуналку В Приморье мужчина отрубил жене пальцы топором и ножницами из-за счетов за коммуналку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Приморском крае полиция арестовала мужчину за то, что он отрезал жене пальцы, сообщили в пресс-службе МВД. Агрессивное поведение спровоцировало решение женщины потратить последние деньги семьи на оплату коммунальных услуг, вместо того чтобы купить мужу очередную порцию алкоголя.

В результате между ними произошла ссора. В разгар конфликта разъяренный 51-летний мужчина схватил ножницы и топор, после чего отрезал 32-летней гражданской жене три пальца. Потерпевшая вызвала медиков только спустя сутки, так как она принципиально не хотела сообщать о произошедшем в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сразу во всем признался. Против него завели дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Тюмени жителей дома на улице Бориса Щербины испугал неизвестный мужчина с мачете, который разгуливал в сланцах по подъезду. Жильцы заметили бородатого незнакомца по камерам наблюдения, который, как им показалось, при этом разговаривал сам с собой. Посовещавшись, люди стали звонить в полицию, но им никто не ответил. А одна из жительниц рассказала, что видела мужчину на улице и незнакомец с ножами напугал ее ребенка, за которым следил.