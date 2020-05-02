Операторы по вывозу мусора определили, чем занимаются россияне дома

https://static.news.ru/photo/1d10bbee-8c64-11ea-9e75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество твёрдых коммунальных отходов в регионах Северо-Запада в период самоизоляции увеличилось и достигло уровня новогодних праздников, отмечают операторы по обращению с отходами. Судя по содержимому, большинство граждан делают ремонты и заказывают домой еду.

Так, в Коми обострилась проблема нехватки контейнеров, сообщил «Интерфаксу» оператор по обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд».

Жители региона проводят время на самоизоляции с пользой: кто-то делает генеральные уборки, кто-то самостоятельно занимается ремонтом. Большие объёмы сейчас составляет и упаковка от доставки еды. В результате контейнеры переполняются за несколько часов, — сказал собеседник агентства.

Жители Вологодской области, по словам оператора ТКО «Аквалайн», в основном, занимаются ремонтами: контейнерные площадки завалены крупногабаритным мусором. В настоящее время в самой Вологде отходов стало меньше, но их объем вырос в тех районах, где много дачников и приезжих.



Существенное увеличение количества мусора в последний месяц отмечают также в Карелии и Архангельской области.

Почти по всей стране уже больше месяца действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Людям запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора.

Как писал NEWS.ru, кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами. Согласно документу, интерактивная карта с маршрутами движения ТКО, источниками образования отходов и объектами инфраструктуры уже была представлена ППК «Российский экологический оператор».