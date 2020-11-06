Мурашко заявил, что региональным властям следует перераспределять врачей

https://static.news.ru/photo/126b7692-201c-11eb-8c3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Властям регионов следует при необходимости перераспределять врачей, к работе с пациентами можно привлекать специалистов, к которым в настоящее время реже обращаются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами.

В случае необходимости регионам следует проводить перераспределение врачей, привлекая к работе с пациентами в амбулаторном и стационарном звене врачей тех специальностей, число обращений по которым сейчас объективно снизилось, — отметил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Медики впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440.

Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, до 20%.