Мост в Екатеринбурге будут ремонтировать круглосуточно из-за пробки

Власти Екатеринбурга приняли решение ремонтировать проблемный мост на перекрёстке улиц Луганской и Объездной в Екатеринбурге. Мэр города Алексей Орлов дал такое указание подрядчикам после того, как на Новокольцовском тракте образовалась километровая пробка, сообщает пресс-служба администрации города.

На километровые заторы ранее пожаловались в соцсетях автомобилисты. Однако, по утверждению мэра уральской столицы, мост нуждался в ремонте, его не проводили 20 лет. Состояние конструкции оценивалось как аварийное и оставить его в таком виде, как есть, было уже попросту невозможно.

В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно, — приводятся в сообщении мэрии слова главы города.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, подверг острой критике работу дорожников. Глава региона решил проверить, как ведутся ремонтные работы на мосту — и не увидел на участке ни одного рабочего.

Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя, — написал в Instagram глава региона.

Как сообщалось ранее, новая схема движения, организованная на время ремонта моста в Екатеринбурге, привела к образованию пробки длиной в четыре километра. В местной администрации уточнили, что на одном из участков дороги полностью перекрыли движение на выезд из города.