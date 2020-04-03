Москвичей не оштрафуют за поездки нескольких человек в автомобиле

Штрафных санкций за то, что несколько человек передвигаются по столице в автомобиле, нет. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.
Он пояснил, что требования о соблюдении дистанции в полтора метра введено для общественного транспорта,
На такси это не распространяется. А про личный транспорт в указе мэра нет вообще никаких ограничений по количеству людей в машине, — сказал Щитов.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что жители Москвы, не находящиеся совместно на самоизоляции и не проживающие вместе, должны передвигаться на автомобиле по одному.
К 3 апреля в России подтверждены 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. Президент России Владимир Путин продлил в стране нерабочие дни до конца месяца с сохранением зарплаты.
2 апреля столичный мэр Сергей Собянин подписал закон, который позволит штрафовать нарушителей режима самоизоляции на сумму до 5 тыс. рублей. з марта аналогичные меры ввели в Подмосковье.
Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, что россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома.
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