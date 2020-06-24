Москвичам предложили способ быстро платить за ЖКУ

https://static.news.ru/photo/30600f24-b5f4-11ea-b227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователям портала mos.ru предложили настроить автоматическую оплату единых платёжных документов и счетов за домашний телефон в сервисе «Мои платежи». Автоплатёж можно установить на конкретную дату месяца или на день выставления счёта. Подтверждения об оплате будут приходить на электронную почту и по СМС.

Благодаря новой функции москвичи смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг, — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

На сайте подробно описывается порядок подключения автоматической оплаты и разъясняются все нюансы. Так, например, понадобится задать максимальную сумму счёта, который будет оплачен только если сумма платежа не превысит установленного лимита, а также день или период списания средств с карты. Частичная оплата услуг по выставленным начислениям при автоплатеже не допускается. Для настройки услуги необходимо также ввести и сохранить реквизиты своей банковской карты. Автоплатёж в дальнейшем можно будет отключить или внести в его данные изменения.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса привела к падению объёмов платежей за услуги ЖКХ примерно на одну десятую часть по всей стране. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее он раскритиковал идею заморозки тарифов на коммунальные услуги, которая обсуждалась в правительстве. Хуснуллин назвал инициативу популистской и отметил, что её реализация лишит коммунальщиков средств на плановый ремонт, модернизацию и сделает невозможной безаварийную работу зимой при существующем износе систем ЖКХ «от 50% до 60%».