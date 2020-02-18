https://static.news.ru/photo/054956d8-52f8-11ea-a85e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель столичного района Новогиреево опубликовал в Сети фотографию, на которой курьеры по доставке еды молятся во дворе жилого дома. Это вызвало бурную дискуссию, многих москвичей обеспокоили такие молитвы в общественном месте. Заместитель муфтия Москвы Марат хазрат Алимов считает, что это происходит из-за нехватки мечетей в столице.

В Москве два миллиона мусульман и четыре мечети. Не хватает мечетей, а на юго-западе и востоке Москвы их вообще нет, это комплексная проблема, — рассказал «Москве 24» Алимов.

Он пояснил, что религиозная традиция предписывает мусульманам совершать молитву пять раз в день, и это вынуждает тех, кто не дошёл в положенное время до мечети, совершать намаз где придётся: на улице, в магазине, в вузе. По его словам, среди мусульман проводится воспитательная работа, чтобы они не молились где попало, раздражая других.

Как писал NEWS.ru, убийца политика Бориса Немцова Анзор Губашев сообщил, что администрация ИК № 9 Петрозаводска притесняет его религию, не позволяя ему молиться пять раз в день. В ведомстве пояснили, что колония является учреждением с распорядком дня. Заключённые мусульмане молятся в личное время, но Губашев хочет молиться пять раз в день, забывая, что отбывает наказание. Местный уполномоченный по правам человека Лариса Бойченко не нашла в заявлениях преступника нарушения его прав. По её словам, другие арестанты, исповедующие ислам, не имеют претензий.