Московские власти разблокируют проездные для поездок к врачу

https://static.news.ru/photo/9009755e-0a46-11eb-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Социальные карты москвичей, которые поедут к врачу по неотложным показаниям, будут разблокированы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, проездные хронически больных и пожилых людей пришлось заблокировать, так как они находятся в группе риска, но подвергают себя ничем не оправданному риску, если продолжают жить обычной жизнью.

Справедливо задают вопрос, как ездить в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи. Если речь идёт о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована, — написал он на своём сайте.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.