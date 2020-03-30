https://static.news.ru/photo/45e98b4a-7288-11ea-b223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты СУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в столице комендантского часа. В частности, устанавливается личность интернет-пользователя, записавшего и выложившего в Сеть ложные сведения.

26 марта на одном из видеохостингов пользователем был размещён видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения, — говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что действия автора этого ролика были направлены на создание паники у жителей Москвы.

Как писал NEWS.ru, Twitter удалил информацию о введении комендантского часа в Москве из-за угрозы распространения нового коронавируса. Приказ якобы был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее удалить фейк потребовал Роскомнадзор на основании заявления Генпрокуратуры. Министерством обороны эта информация была опровергнута.