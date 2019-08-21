https://static.news.ru/photo/2508da1a-c3fc-11e9-a40b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Проект жилого комплекса с океанариумом согласован Москомархитектурой. Его построят на улице Братьев Фонченко, ЖК будет примыкать к парку Победы на Поклонной горе.

Океанариум расположится под землей и станет частью торгового центра вместе с кинотеатром, фудкортом и физкультурным центром. В целом комплекс будет состоять из восьми корпусов, пять из которых будут жилыми. Здания образуют внутренний двор, пронизанный пешеходными дорожками, игровыми и спортивными площадками. Внутрь будут выходить стены из стекла и меди, а на внешний периметр — фасады с более закрытым видом из стекла и камня, ориентированные на железную дорогу.

Ранее Москомэкспертиза согласовала первый этап строительства подземного торгового комплекса на Павелецкой площади. Общая площадь работ составит более 72 тысяч квадратных метров.

ТЦ войдёт в состав ТПУ «Павелецкий» и будет состоять из четырёх этажей, объединённых пассажами и галереями. Проектом предусмотрены основной и дополнительный входы, а также отдельный заглублённый вестибюль со стороны Садового кольца и подземная парковка на 277 мест, писал News.ru.