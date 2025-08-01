Мощный пожар заблокировал движение на трассе Ростов — Волгодонск

Мощное пламя объяло окрестности трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск, движение по ней заблокировано, сообщает Telegram-канал SHOT. Пожар произошел близ поселка Зеленолугский.

Канал утверждает, что сейчас вдоль трассы полыхают сухая трава и деревья. Огонь перебрался через дорогу и перекрыл движение, всех водителей отправляют по объездному маршруту, пояснили инсайдеры. На кадрах с места происшествия видно, что окрестности заволокло плотным серым дымом.

Ранее стало известно о пожаре в помещении стрелкового тира »Импульс» на западе Москвы. Предполагается, что возгорание началось в здании бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице. Очевидцы заметили густой черный дым из окон третьего этажа, людей эвакуировали.

Также в Самаре огонь дотла сжег дома, где временно проживали цыгане. ЧП произошло ночью. Пожарные ликвидировали горение шести незаконных построек. Общая площадь домов составляла 1000 квадратных метров.