Мошенники украли у беременной сибирячки полмиллиона рублей В Новосибирской области мошенники украли у беременной матери-одиночки полмиллиона рублей

Фото: НАК

В городе Куйбышеве мошенники оформили кредит на беременную мать-одиночку и украли с открытого счета 546 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала «КП-Новосибирск», что злоумышленники позвонили ей по WhatsApp, после чего к ее телефону якобы смогли подключиться через удаленный доступ, установили приложение и оформили заявки на кредиты.

Мужчина сообщил мне, что он работник банка и что в Самарской области от меня поступило заявление с моими данными на получение кредита. <...> В этот момент, видимо, мой телефон уже готовили к работе. На мессенджер пришел какой-то ID-код. Но меня точно ничего не просили продиктовать или прочитать. И я никуда не нажимала, — уверяет сибирячка.

Она рассказала, что телефон перестал ее слушаться — жертва мошенников не могла выключить его или сбросить звонок. За это время в одном из банков на сибирячку успели оформить кредит на 800 тысяч рублей, из которых больше полумиллиона мошенникам удалось вывести. В другом банке злоумышленники пробовали оформить кредит на 217 тысяч рублей, но перевести деньги на свои счета у них не получилось, и им даже пришлось связать женщину с настоящим сотрудником банка, которому она рассказала о происходящем.

Женщина отмечает, что в банке, с карты которого мошенники успели вывести часть денег, ей выдали график выплат. Она пояснила, что платить не собирается, и добавила, что сотрудники службы безопасности должны были убедиться в том, кто берет кредит. Пострадавшая написала заявление в полицию, телефон у нее изъяли.

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в разговоре с изданием заметил, что пострадавшая недоговаривает. Он пояснил, что ей должна была прийти ссылка или любое другое вирусное уведомление, на которое она нажала. Просто так установить удаленный доступ через звонок у мошенников не вышло бы. Эксперт призвал не разговаривать с мошенниками, не нажимать на файлы и ссылки, которые они присылают, а в случае утери доступа к телефону сразу звонить в банк с другого номера.

В банке ВТБ ранее предупредили, что телефонные мошенники стали атаковать целые семьи россиян в попытках похитить их средства. При этом злоумышленники используют для обмана распространенные схемы — оформление заявки на кредит, перевод средств на «безопасный» счет и другие.