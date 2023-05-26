Россиян предупредили о новой стратегии телефонных мошенников ВТБ: мошенники стали атаковать целые семьи с целью хищения средств со счетов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Телефонные мошенники стали атаковать целые семьи россиян в попытках похитить их средства, сообщается на сайте банка ВТБ. При этом злоумышленники используют для обмана распространенные схемы — оформление заявки на кредит, перевод средств на «безопасный» счет и другие.

В банке пояснили, что мошенник звонит потенциальной жертве и представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Он сообщает, что средства клиента находятся под угрозой хищения. и предлагает способы их «спасения». Если человек отказывается, злоумышленник переходит к более агрессивной тактике, угрожая позвонить родственникам собеседника, чтобы через них убедить его в правдивости своих слов.

После этого действительно следуют звонки ближайшим родственникам потенциальной жертвы — супругам, родителям, детям. Их мошенник также стремится убедить в реальности угрозы и просит повлиять на своего родственника, чтобы заняться «спасением» своих или семейных средств от кражи.

Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и ловко манипулируют эмоциями своих жертв. Если раньше они звонили якобы от имени членов семьи, сообщая о случившемся форс-мажоре и необходимости перевода денег для его урегулирования, то теперь сами активно используют имеющиеся контакты родственников. В результате с угрозами и вымогательством сталкиваются уже целые семьи, — сказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в банковском офисе. Злоумышленники звонят дважды: первый раз через мессенджер или по обычной телефонной связи, а второй, если собеседник не верит, — с включением камеры. После того как злоумышленники завоевывают доверие жертвы, они используют стандартные схемы обмана.