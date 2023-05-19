Мошенники освоили видеосвязь, чтобы по-новому обманывать россиян Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в офисе

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Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи, имитируя работу в банковском офисе, рассказали «Известиям» в банке ВТБ. Злоумышленники звонят дважды: первый раз через мессенджер или по обычной телефонной связи, а второй, если собеседник не верит, с включением камеры.

ВТБ зафиксировал новую тенденцию организации мошеннических атак. Злоумышленники звонят потенциальным «жертвам» по видеосвязи, представляясь сотрудниками банков и имитируя работу в офисе. Подобные звонки проходят через мессенджеры, — сообщили в ВТБ.

После того как злоумышленники завоевывают доверие жертвы, они используют стандартные схемы обмана: убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет», обновить приложение банка или скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу, или просто начинают запрашивать СМС-коды под разными предлогами для получения доступа в личный кабинет клиента банка.

Ранее Сбербанк предупредил о фишинговой рассылке от имени военкоматов. Служба безопасности кредитной организации пресекла рассылку электронных писем сотрудникам с приглашением посетить военкомат «для уточнения персональных данных».