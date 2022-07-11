Мошенники пригласили девушку на «Поле чудес» и похитили 110 тысяч рублей Мошенники из Тольятти назвались сотрудниками «Поля чудес» и похитили 110 тысяч рублей

Фото: Виталий Савельев/РИА Новости

46-летняя жительница города Тольятти стала жертвой мошенников, которые представились организаторами конкурса «Поле чудес». Общая сумма украденных денег составила около 110 тысяч рублей, сообщает портал TLTgorod.

По данным сайта, 16-летняя дочь жертвы решила воспользоваться банковской картой матери, чтобы сыграть в игру, в которую ее пригласил один из пользователей Telegram. Суть ее заключалась в том, что участники должны раньше своих конкурентов перевести деньги на банковские карты, номера которых предоставлял организатор игры. С каждым новым этапом размер взноса рос, а количество игроков сокращалось.

Как рассказала 16-летняя девушка, по окончании игры ее объявили победителем и потребовали заранее оплатить налог в размере 13% от общей суммы. Только тогда она поняла, что ее обманули, и сообщила о проблеме своей матери. Та обратилась в полицию. Ведомством было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее российский эстрадный певец Олег Газманов заявил, что не принимал участия в рекламе чудо-геля от артроза, а под его именем на самом деле скрываются мошенники, сообщил он «Московскому Комсомольцу» . Артист считает, что за преступлениями могут стоять граждане Украины.