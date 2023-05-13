Момент падения вертолета под Брянском попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидцы сняли на видео момент падения вертолета в Клинцах Брянской области. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», видно, что перед крушением воздушное судно загорелось.

Еще одно видно с последствиями падения винтокрылой машины публикует Telegram-канал Mash. На первых секундах показан момент резкого снижения высоты воздушного судна, далее на кадрах показаны горящие обломки вертолета, вероятно, упавшего в лесополосе.

Разрушений на земле в результате падения вертолета нет, сообщил ТАСС глава администрации города Сергей Евтеев.

Вертолет упал в Клинцах Брянской области 13 мая. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что причиной крушения, по предварительным данным, стало возгорание двигателя. Информация о пострадавших уточняется, обстоятельства выясняются. На место выехали оперативные службы. В СМИ писали, что вертолет рухнул на дом в частном секторе, но это не получило подтверждения.

12 мая в Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28. В результате двое пилотов погибли. Минобороны РФ сообщало, что борт выполнял плановый учебно-тренировочный полет.